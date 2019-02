E' un importante risultato che ho ottenuto stamattina durante una riunione della stessa Conferenza, dopo aver presentato la lettera che, sull'argomento, il presidente Musumeci aveva inviato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e l'ordine del giorno che l'Assemblea regionale siciliana ha approvato ieri sera all'unanimità, dimostrando capacità di dialogo e di confronto sui temi dell'autonomia"., al termine dell'incontro a Roma. Armao ha ricordato che "le misure di perequazione infrastrutturale in Sicilia sono state e risultano ancora oggi insufficienti e non hanno consentito di recuperare un divario inaccettabile, in palese violazione delle previsioni europee e costituzionali italiane del principio di coesione. Divario che è, peraltro, aggravato dalla condizione di insularità che non solo consente, ma impone allo Stato l'adozione di misure di riequilibrio strutturale e fiscale". Per questo motivo, sostiene il vicepresidente, "il regionalismo differenziato previsto dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, sul quale premono le Regioni del Nord, potrà non danneggiare la Sicilia solo se contestualmente troveranno riconoscimento, così come ha richiesto il governo regionale, le previsioni dello Statuto e la contemporanea attivazione degli strumenti di perequazione fiscale ed infrastrutturale previsti dalla stessa Costituzione e dai Trattati Ue, nonché dalla disciplina sul federalismo fiscale".