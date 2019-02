"Il confronto con il ministro Di Maio è ancora in atto perché abbiamo fatto un punto politico-tecnico sabato ma siamo ancora nel guado di proposte emendative che devono essere vagliate dal governo. Quindi i prossimi giorni saranno cruciali sui 6000 navigator su cui come regioni abbiamo molte perplessità di varia natura, rispetto alle competenze costituzionali, organizzative, di funzionamento, dei servizi. Non siamo contrari all'introduzione del provvedimento però bisogna fare le cose per bene. Ma se i servizi devono essere rafforzati, questo deve avvenire con delle professionalità che siano veramente in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini. Quindi il reclutamento deve essere fatto sui territori, con concorso pubblico e non con procedure massive e superficiali. Su questo abbiamo fatto delle proposte che speriamo possano incontrare il favore della conferenza dei presidenti". Lo ha detto Cristina Grieco, coordinatore degli assessori al Lavoro nella Conferenza Regioni.