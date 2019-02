La Regione siciliana ha vinto un ricorso che altrimenti sarebbe costato 156 milioni di euro. La società agricola Eco Agri non ha avuto riconosciuto la maxi richiesta di risarcimento avanzata nel 2013 dopo un iter burocratico lungo 5 anni.Queste prove non sarebbero state fornite. Per ottenere l’indennizzo per i danni causati dalle lungaggini della burocrazia siciliana non è necessario solamente provare che la Regione ha reso troppo lunga la procedura. Bisogna pure provare che l’azienda era capace di realizzare l’impianto in tempo per non subire il danno.attraverso pannelli fotovoltaici. Le autorizzazioni sono state rilasciate nel febbraio 2011. L’amministrazione regionale ha infatti allungato il procedimento di autorizzazione ritenendo di dovere produrre una valutazione di impatto ambientale sul progetto. Il 27 dicembre 2010 poi però l’Assessorato regionale territorio e ambiente ha comunicato il proprio parere favorevole affermando che la Via non era necessaria.derivato dal fatto, tra gli altri, che il ritardo avrebbe impedito l’accesso alle tariffe incentivanti in favore di impianti fotovoltaici. Secondo la società dunque se avesse ottenuto l’autorizzazione entro il termine del 10 maggio 2010, gli impianti avrebbero potuto essere installati entro il termine del 31 dicembre 2010 e così l’Eco Agri avrebbe potuto beneficare delle tariffe incentivanti del cd. “secondo conto energia”.Prima il Tar Sicilia ha ritenuto il ricorso irricevibile.se il lungo procedimento della Regione ha causato un danno al’impresa. Arriva così la decisione dei giudici amministrativi di qualche giorno fa.Sarebbero mancati i tempi necessari all’esecuzione dei lavori, dei successivi adempimenti. All’azienda sarebbe mancata inoltre la capacità finanziaria adatta per fare gli investimenti. Il tempo per la realizzazione dell’opera veniva infatti stimato dalla impresa in 12 mesi e non in sette. Inoltre la realizzazione degli impianti avrebbe richiesto un investimento di 52 milioni da prendere interamente a prestito e la Eco Agri non ha dimostrato di possedere i mezzi per realizzare l’investimento. Nessun risarcimento sarà così dovuto.