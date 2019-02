Momenti drammatici a Bagheria, alle porte della città, in una palazzina di via Milazzo, dove è scoppiata una bombola di gas., sul posto sono arrivate cinque squadre dei vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato di Bagheria, i carabinieri e i sanitari del 118. Il 49enne, G.M, abita da solo nell'appartamento: è rimasto pesantemente ustionato perché travolto dalle fiamme divampate dopo l'esplosione.Parte degli infissi e calcinacci sono finiti violentemente in strada, ma non si registrano altri feriti. Le operazioni per spegnere gli ultimi focolai sono ancora in corso, sul posto anche il Niat - il Nucleo Investigativo Antincendi dei vigili del fuoco - per accertare cosa abbia provocato l'esplosione.