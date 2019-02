. Il sequestro annullato e, infine, i reati fiscali ieri sono stati dichiarati prescritti. La stagione della finanza creativa della Regione, però, secondo il giudice Lorenzo Matassa, non può chiudersi con “un nulla di fatto non assumendo le doverose iniziative che si correlano ad un'assai semplice presa d'atto”., a quella regionale della Corte dei Conti e alla sezione Misure di Prevenzione affinché vengano trovati e possibilmente sequestrati i soldi di Marcello Massinelli e Fulvio Reina. “Di sentenza abnorme”, parla il legale di Massinelli, l'avvocato Antonino Gattuso.di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”. Il processo era un corollario dell'inchiesta archiviata anni fa che riguardava alcune operazioni finanziarie della Regione. Massinelli e Reina furono gli intermediari della cartolarizzazione dei crediti delle aziende sanitarie, di cui si cominciò a parlare nel 2001, e della ristrutturazione dei debiti attraverso l'acquisto di derivati. Un'operazione affidata dalla Regione alla Nomura Bank. L'idea della cartolarizzazione nasceva nel 2001, ma fu concretizzata negli anni successivi quando Totò Cuffaro divenne presidente della Regione. Massinelli era srtato consulente economico, dal 2001 al 2003, della Presidenza della Regione ma anche procacciatore di clienti per Nomura.in piedi alcune contestazioni tributarie legate alla società Rossini di Massinelli e Reina. Le provvigioni milionarie da loro incassate sarebbero transitate sul conto corrente della Profitview di Dublino. Da qui, dirottati alla Navel lmt con sede sull'isola caraibica di Anguilla. Poi, di nuovo in Europa, per la precisione a Lugano, in Svizzera. Ultima tappa il rientro in Italia. Lungo il tragitto finanziario, secondo l'accusa, i due imputati avrebbero dichiarato acquisti con fatture per operazioni inesistenti e realizzato un'evasione fiscale da un milione e duecento mila euro.grazie alle operazioni non trasparenti. Quel denaro - scrive Matassa nella motivazione sella sentenza di prescrizione - mai dichiarato e mai legalizzato in Italia, ad oggi, può dirsi ancora esistente nella disponibilità dei due imputati, né essi hanno provato in qualche modo la sua dispersione (che sarebbe ininfluente). È preciso dovere degli organi inquirenti ricercare quel denaro, ovunque esso si trovi ed in qualunque modo esso sia stato reimpiegato, visto che quel reimpiego, in temporalità permanente, è un reato grave e diverso da quelli giudicati e – ripetiamo – flagrantemente attuale”.Questa doverosa attività di approfondimento investigativo deve avere un suo pendant giurisdizionale anche nell’azione della Corte dei Conti, essendovi stato un immenso danno erariale per le casse della Regione Sicilia (quantomeno simile a quello subito dalla Regione Calabria che ottenne una restituzione multimilionaria dalla Banca Nomura proprio per una operazione uguale a quella posta in essere ai danni della Sicilia”.Nel 2014 la Procura del capoluogo siciliano decise di sequestrare preventivamente oltre 100 milioni di euro. Il Riesame prima e la Cassazione poi annullarono, però, il sequestro. La Regione siciliana conosceva, “al centesimo”, tutti i termini finanziari dell'accordo con Nomura. L'amministrazione regionale non poteva essere considerata un “minus habens” o “un piccolo risparmiatore sprovveduto”. Insomma, “poteva fare saltare l'accordo” con la banca giapponese. Ecco perché non c'erano elementi “conducenti ai fini di configurare una truffa”. Nomura aveva presentato “due offerte alla pubblica amministrazione e quest'ultima era stata messa perfettamente in condizioni di soppesarle, valutarle e scegliere liberamente quella ritenuta più conveniente (la valutazione di convenienza non è legata soltanto ai minori costi ma anche alla convenienza politica, ai minori rischi per la pubblica amministrazione, ed alla maggiore velocità garantita per la risoluzione del problema che era poi quello di soddisfare i fornitori della Usl in tempi brevi, evitando maggiori oneri per interessi e spese legali”.. Non ci sta l'avvocato Gattuso: “Ci sono oltre 110 mila pagine di attività d'indagine scrupolosa che ha escluso qualsiasi responsabilità in ordine alle vecchie ipotesi che ora il giudice ordina di scandagliare. Lo hanno giù fatto, e a lungo, altri pubblici ministeri e altri giudici. È inammissibile che a distanza di 16 anni si prendano alcuni spunti delle precedenti indagini, già valutati e archiviati, per ordinare nuovi accertamenti in un contesto in cui il giudice era chiamato a decidere su altro. Il giudice non conosce la certosina attività di indagine che era già stata effettuata per rintracciare ogni flusso finanziario perché ciò non è oggetto della attività di questo giudice che, dunque senza conoscere quello che è stato già fatto, richiede approfondimenti che non può processualmente richiedere su quanto già oggetto di giudizi affidati ad altri suoi colleghi”.