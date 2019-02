Secondo quanto riportato dal sito "Tuttooggi.info", prima il bimbo sarebbe stato preso in giro dall'insegnante, che si sarebbe rivolto ai compagni dicendo "Guardate quanto è brutto". Poi il ragazzino sarebbe stato posto vicino alla finestra con le spalle alla classe, affinché gli altri bambini "non fossero costretti a guardarlo in faccia".

E' l'incredibile storia che vedrebbe protagonista, secondo la cronaca, un piccolo studente di colore, frequentante una delle scuole elementari diin provincia di Perugia.. Il maestro si è giustificato, spiegando l'episodio come un "esperimento sociale", ma ciò non è servito a spegnere le polemiche. "Siamo stati informati di questo presunto caso e stiamo predisponendo tutti gli accertamenti necessari" ha affermato Antonella Iunti, dirigente dell'ufficio scolastico regionale dell'Umbria."Ho appena presentato un’interrogazione parlamentare al governo - ha scritto su- perché su una vicenda del genere è sempre bene vederci chiaro, fino in fondo. Voglio sapere innanzitutto se questa mostruosità è per davvero accaduta e in che modo. Io mi auguro di no, per il bene di tutti. Ma se fosse vero, l’insegnante andrebbe immediatamente sospeso".Intanto, dalhanno fatto sapere di essersi attivati per fare luce sulla vicenda insieme agli uffici scolastici territoriali.