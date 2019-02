Dopo averli visti scendere, i militari li hanno fermati e dopo gli accertamenti effettuati analizzando le immagini delle telecamere, sono stati denunciati. Un mese prima erano infatti entrati in azione su un'altra linea e derubato un passeggero.

. Ad individuarli sono stati i carabinieri della compagnia di piazza Verdi, che nel corso dei servizi antiborseggio hanno fatto scattare la denuncia per quattro persone: T.A, 45 anni; R.I, 49 anni; I.S di 67 anni e C.I, di 60 anni.hanno insospettito i carabinieri. Erano a bordo del bus partito dalla zona Rocca Monreale, in direzione del parcheggio Basile.