MILANO - Due rumeni sono stati arrestati a Milano su richiesta della procura di Imperia con l'accusa di avere rapinato la titolare di una pizzeria con modalità analoghe ad altri colpi messi a segno in Spagna e Romani. Roberto Stoica, di 40 anni e Ion Petriceanu, di 48 anni sono accusati di diverse rapine all'estero dove andavano come turisti usando vari alias per non essere identificati.Dopo i colpi rientravano in Romania. In Italia sono stati traditi dalle telecamere di vigilanza che hanno colto l'immagine della targa della loro auto riflessa in una vetrata e un tatuaggio su un braccio. Sono stati rintracciati a Milano e sottoposti a fermo con decreto del pm Antonella Politi di Imperia. Su Stoica pendeva una condanna a 5 anni in Romania. Le indagini sono partite dal colpo messo a segno l'8 luglio scorso a Imperia dove uno dei due, Stoica, aveva aggredito con un pugno la titolare di una pizzeria di Diano Marina alla quale aveva sottratto la borsa con 20mila euro.