Una persona è morta e circa venti persone sono rimaste ferite: alcune di loro verserebbero in gravi condizioni. E' il bilancio di in una serie di incidenti tra un centinaio di mezzi che si è verificata tra lo svincolo della A4, a Verona e la A22 del Brennero. Sulla zona c'era la nebbia. "La nebbia - ha detto il comandante della polstrada di Verona, Girolamo Laquaniti - è una concausa, ma non la causa. Velocità, distrazioni hanno favorito seriamente i tamponamenti". Molti dei feriti sono stati portati agli ospedali della zona con codice rosso. Il timore è che il bilancio possa aumentare.