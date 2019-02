, uno fra gli alberi più grandi d’Europa. Recepiti tutti i permessi necessari, l’intervento delle maestranze del Coime e Settore Verde programmato tra dieci giorni, permetterà al ficus di crescere e di gettare le sue radice aeree. Ovvero i rami che crescono in verticale sorreggeranno i grossi rami orizzontali che, al contrario, rischierebbero di cadere. “Oltre a questo significativo intervento - commenta l’assessore Marino - saranno eliminate le transenne che adesso sono presenti e sarà ampliato il marciapiede in modo da non compromettere l'albero. La creazione di alcun cercini, inoltre, agevolerà la formazione delle radici aeree che sostengono i rami del monumentale albero”.“Ringrazio tutti coloro che hanno mostrato grande attenzione e amore per questo albero - ha commentato il sindaco Orlando -. Eravamo soggetti ad attendere tutte le necessarie autorizzazioni ed oggi confermiamo fattivamente la nostra attenzione per il verde cittadino, per gli spazi pubblici ed in particolare per una straordinaria icone della nostra città che è appunto il ficus di piazza Marina, meta di tantissimi turisti e palermitani”.