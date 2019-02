USTICA (PALERMO) - Cantieri edili nel mirino dei carabinieri sul fronte della sicurezza sul lavoro. Il

Gruppo Tutela del Lavoro di Palermo e i militari della stazione di Ustica, hanno effettuato numerosi controlli nell'isola e al

termine delle verifiche hanno denunciato a piede libero quattro persone, tutti titolari di imprese edili.

P.G 40enne palermitano, titolare di un’impresa edile, che dovrà rispondere di

omessa sorveglianza sanitaria,

mancata formazione e informazione;

mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza, di

non aver consegnato i dispositivi di protezione Individuale ai lavoratori dipendenti, di

non aver designato addetti alla gestione delle emergenze, di

aver utilizzato un quadro elettrico di cantiere non conforme.

mancata formazione e informazione del personale,

mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza. Inoltre, non aveva consegnato i

Dispositivi di Protezione Individuale ai lavoratori dipendenti e non aveva d

esignato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e gli addetti gestione emergenze. Come accertato,

aveva utilizzato un quadro elettrico di cantiere non conforme.

M.a.a. 49enne palermitano. Sospesa inoltre

l’attività imprenditoriale per una ditta: i due lavoratori erano in nero. In un'altra, su tre due erano in nero.

Infine sono state accertate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 75.600 euro e ammende per 337.773 euro. Sono stati inoltre recuperati contributivi Inps per oltre cinquemila euro.