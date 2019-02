PALERMO - Avvenimenti previsti per giovedì 21 febbraio in Sicilia:1) PALERMO - Liceo Linguistico "Ninni Cassarà, ore 10:00 Manifestazione "Insieme per un Internet migliore Contro il cyberbullismo. La sfida del Corecom Sicilia", di cui il comitato presieduto da Maria Astone, si è reso promotore. Chiuderà i lavori il commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Antonio Martusciello.2) MISTERBIANCO (CT) - Via Municipio 319, ore 10:30 Il sindaco Nino Di Guardo e la giunta comunale presentano il cartellone del Carnevale 2019.3) MESSINA - Corte d'appello, aula magna Palazzo Piacentini, ore 17:00 Presentazione del libro "Il capitano Ercolessi la spia dei francesi", di Vincenzo Caruso. Con l'autore partecipano, tra gli altri, il presidente della Corte d'appello Michele Galluccio, il generale dei carabinieri Luigi Robusto, comandante Culquaber, i presidenti dell'Ordine degli avvocati Vincenzo Ciraolo, e dell'Anm Maria Militelli. Modera l'avvocato Pietro Luccisano.4) MARSALA (TP) - Complesso Monumentale San Pietro, Sala Conferenze, via Ludovico Anselmi Correale 12, ore 18:00 Incontro con il costituzionalista Giovanni Guzzetta per la presentazione del suo nuovo libro "La repubblica transitoria. La maledizione dell'anomalia italiana che fa comodo a tanti".5) AGRIGENTO Evento "Polizia di Stato - com'eravamo come siamo - la memoria come valore". Fino al 10 marzo. (ANSA).