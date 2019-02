che prenderà il via sabato 23 febbraio alle ore 10,00 al liceo classico Vittorio Emanuele II in aula magna. Alle 11 performance itineranti lungo il Cassaro. Seguirà la cerimonia d’apertura ai Quattro Canti alle ore 12,00. E altri eventi per tutta la giornata e fino martedì 5 marzo con premiazione finale.interesserà via Cavour, via Roma, via Maqueda, corso Vittorio Emanuele e tre piazze, Villena, Verdi e del Parlamento. Il centro Conca d’Oro ospiterà esibizioni musicali e di danza. Il programma è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al Palazzo delle Aquile alla presenza, tra gli altri, del sindaco Leoluca Orlando, dell'assessore alla scuola, Giovanna Marano, di Giuseppina Lubrano per l'USR - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Vanessa Bellanca e Massimo Valentino per la direzione artistica e organizzativa della manifestazione, la coordinatrice Rosa Vitale.Con Educarnival la città si trasforma in una fabbrica del divertimento tra sfilate, feste, spettacoli, performance teatrali, laboratori, visite guidate, giochi di strada, balli, gare, appuntamenti gastronomici e grandi eventi sportivi, concentrati in quattro giornate di festeggiamenti che coinvolgeranno circa 5.000 fra bambini, studenti e personale delle scuole cittadine. Il programma degli appuntamenti potrà essere seguito attraverso la nuovissima app oppure sulla pagina Fb Educarnival.