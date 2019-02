Le primarie del Partito Democratico sono ormai alle porte, ma. La situazione è mutata radicalmente nelle scorse ore, da quando è stato diffuso in rete un audio di Matteo Richetti, numero due di Martina in questa corsa alla leadership del Pd.Il candidato a segretario sarebbe colpevole di aver occupato troppi posti nelle liste che serviranno ad eleggere la nuova direzione nazionale del partito. ". Io - prosegue Richetti - ho cancellato le iniziative laddove c'è stata questa mortificazione.".Ma l'esponente Pd non ha voluto risparmiare espressioni forti verso, ha voluto preferire i Lotti, i De Luca e compagnia, non vedrà una parola di sostegno da parte mia. Ma laddove i nostri sono impegnati in prima fila non li lascio da soli"., ma il senatore non intende scaricare ufficialmente l'ex ministro, per non rendere ancor più pesante il clima dentro il partito.