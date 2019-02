la Lega ha proposto di estendere le sanzioni già in vigore per coloro che impiegano illegalmente immigrati o minori: in casi simili, la legge attuale prevede multe fino a 36mila euro.

La maggioranza è a lavoro per definire i dettagli sul regolamento relativo al. La bozza è attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari e i partiti di governo sembrano voler mettere a punto, emendamento dopo emendamento una vera e propriaSe la legge prevederà una pena fino a sei anni di carcere per chiunque usufruisca del reddito, senza possederne i requisiti, nuove disposizioni si prospettano perVerso questi soggetti