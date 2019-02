Sono i due spunti da cui ripartire per evitare l'archiviazione dell'inchiesta sull'omicidio di Antonietta Giarrusso. Entrambi gli spunti arrivano dalla nipote della vittima e dal suo legale, l'avvocato Stefano Santoro.ha visionato i video delle telecamere di sicurezza di due attività commerciali di via dante, la strada dove Giarrusso gestiva il suo negozio di parrucche. La mattina del delitto, era il 30 aprile del 2012, c'era un viavai di persone. Una in particolare avrebbe insospettito la nipote. Si vedrebbe un uomo stazionare nei pressi dell'ingresso della bottega di Giarruso, guardarsi attorno, mettere le mani in tasca e poi attraversare la strada di corsa.Raccontava di un uomo che si era fatto vivo più volte nel suo negozio la mattina del delitto, chiedendo di Garruso e mostrando un tesserino di identificazione. L'avvocato Santoro ha così chiesto che il commercianti venga sentito nella speranza di dare un volto a colui che affondò per ventisette volte un paio di forbici nella gola di Ninni Giarrusso.. Agì con “efferatezza” e andò via chiudendo la porta come se nulla fosse accaduto. Si accanì contro una donna a cui “tutti volevano bene”. Una quindicina le persone sospettate. Il sangue trovato sulla tenda del negozio consentì di isolare il Dna dell'assassinio. Che, però, non apparteneva ad alcuno dei sospettati. Amici, parenti, conoscenti, commercianti della zona e persino un transessuale, cliente della Giarrusso abile a soddisfare, con la sua maestria artigianale, la voglia di apparire donna di chi aveva scelto di non essere uomo.