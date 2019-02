e il sindaco convoca una riunione urgente. Scatta il campanello d’allarme al comune di Palermo, dove alcuni rilievi tecnici della Ragioneria generale sui contratti già stipulati per i servizi rivolti ai minori bloccano i servizi Sed, ossia quelli che prevedono l’attività domiciliare per un centinaio di minori e famiglie segnalate dai servizi sociali.e delle Attività sociali per trovare una soluzione: "L'interruzione improvvisa di un servizio scaturito da contratti già sottoscritti e fortemente voluti dall'Amministrazione espone a contenziosi molto pesanti, oltre che appunto determinare un grave danno sociale e negli interventi pianificati di supporto alle famiglie – dice il primo cittadino - Per questo ho chiesto agli uffici di trovare una soluzione in tempi rapidissimi; perché comunque si rischia di fare un danno all'Amministrazione e perché gli interventi per i minori e le famiglie non possono restare incagliati dai tecnicismi".