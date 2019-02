dagli agenti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo, insieme ai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine e degli agenti della polizia municipale.

Al setaccio, numerose attività commerciali: in due sono state accertate in due sono state accertate

gravi carenze: si tratta di un minimarket e di un pub/drinkeria.

Nel primo caso erano stati messi in vendita prodotti alimentari privi di tracciabilità. E’ scattata una sanzione di 1500 euro e sono state sequestrate 175 uova.

Nel secondo caso è stata registrata la presenza di tavolini e sedie sulla sede stradale in assenza di autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico: il titolare dell’esercizio è stato quindi denunciato e sanzionato. Multe anche per gli automobilisti

, nello specifico, per circolazione contromano, guida senza casco e mancanza di certificato assicurativo. Tali violazioni hanno comportato sanzioni complessive del valore di circa cinquecento euro.

L'attività è stata coordinata