PALERMO, 22 FEB - I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza cautelare che impone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di Matteo Cannella, 48 anni, ex sindaco di Godrano (Pa) operaio forestale, sindacalista e consigliere comunale, accusato di essersi assentato dal lavoro. Secondo quanto accertato dalle indagini condotte dai militari e coordinate dalla procura di Termini Imerese il sindacalista si sarebbe procurato false attestazioni di presenza in servizio o permessi per svolgimento del mandato elettivo o sindacale. E' stato anche accertato un danno patrimoniale per la Regione Siciliana, in corso di quantificazione. (ANSA).