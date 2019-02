PALERMO - La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di Giulia Valenti, 23 anni, accusata di aver messo a segno otto furti tra febbraio e ottobre e una tentata rapina a settembre ai danni dei commercianti del centro storico di Palermo. La giovane portava via di tutto: dai telefonini alle bottiglie di superalcolici, dai computer a zaini e borse. In questi mesi ha rubato anche del cibo pregiato. L'ordinanza è stata emessa dal gup del tribunale di Palermo su richiesta del pm Chiara Capuolongo. La giovane nel corso di un colpo ha aggredito anche la titolare di una gelateria che si era accorta che si stava impossessando del telefonino. I furti sono stati compiuti tra via Maqueda e via Roma.(ANSA).