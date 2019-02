All'indomani della condanna a cinque anni e dieci mesi inflitta dalla Cassazione per la vicenda Maugeri, l'ex presidente della Lombardia Formigoni è entrato nel carcere di Bollate (Milano). Stamani il sostituto pg di Milano aveva firmato l'ordine esecuzione pena. La difesa ha depositato istanza per la detenzione domiciliare, ma la Procura generale è pronta a un parere negativo. Per i legali, l'ex governatore deve poter scontare la pena a casa in quanto ha più di 70 anni. Negli uffici giudiziari, però, si fa notare che il reato di corruzione, in base alle norme della 'spazzacorrotti', è 'ostativo' alle misure alternative. Berlusconi: 'Formigoni è stato il miglior governatore in assoluto di tutte le regioni'. (ansa)