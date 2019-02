La scelta di organizzare l'incontro nel capoluogo siciliano nasce dalla nuova costituzione della categoria "Assoacconciatori Sicilia", che in tutta l'Isola conta già trecento iscritti e i quali vertici sono stati eletti all'interno del coordinamento nazionale.Saranno presenti il presidente nazionale di "Immagine e Benessere", Sebastiano Liso; la coordinatrice nazionale Pina Parnofiello; il presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina; il direttore di Confesercenti Palermo, Michele Sorbera, il responsabile dell'Area Produzione, Nunzio Reina e gli operatori, che alle 15 potranno confrontarsi con l'assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla. Al centro dell'incontro, aperto a tutte le aziende del settore, la proposta di Confesercenti di reintrodurre le Botteghe scuola e la Prova d'arte in Sicilia, due importanti strumenti di inserimento nel mondo del lavoro per i giovani artigiani.