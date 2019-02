Il giudice civile di Palermo sottolinea nella motivazione della sentenza “la prevedibilità dell'evento poi effettivamente verificatosi e, quindi, la colpevole sottovalutazione”.

In particolare, “l'insufficienza delle difese passive, la mancanza di un'area di rispetto, l'inesistenza di una serpentina, la presenza di hesco bastion troppo bassi e riempiti di

ghiaia anziché di sabbia, la collocazione troppo esposta del deposito di munizioni dal quale

sarebbero poi esplosi dei proiettili che avrebbero attinto i corpi di

diversi militari; l'omessa predisposizione, a fronte di precisi e crescenti segnali di

allarme circa il rischio di attentati al contingente italiano, di mezzi più

efficaci di protezione passiva anche in prospettiva temporanea, quali

posti di blocco in posizione avanzata rispetto all’ingresso della base

italiana (omissione tanto grave ove si consideri che il camion-bomba

poté fare ingresso alla base con un solo uomo a bordo,

oltre al guidatore, in funzione di mitragliatore)”.

alla madre e ai fratelli di Domenico Intravaia, uno dei 19 morti italiani della strage di Nassiriya, avvenuta in Iraq il 12 novembre 2003., Giuseppe Rini, che ha accolto la richiesta degli avvocati Michele D'Anca e Marianna Zarbo che assistevano Giuseppa Pumo e Marco, Vincenza e Provvidenza Intravaia, parenti del vice brigadiere originario di Monreale.del diritto al risarcimento. La Suprema Corte aveva, infatti, accolto il ricorso, presentato contro il proscioglimento, ai soli fini civili e non penali, del generale Bruno Stano accusato di non aver munito "Base Maestrale" di adeguate misure di sicurezza., ma la strage poteva essere evitata.