Dopo l’approvazione della Finanziaria regionale nella notte fra il 14 e il 15 febbraio, manca ancora l’adempimento che farà entrare in vigore le norme della manovra. Perché le leggi diventino efficaci occorre che siano pubblicate sulla Gurs. Oggi era il primo giorno utile - il documento viene pubblicato di regola ogni venerdì - per ottenere la pubblicità dei due documenti finanziari ma occorrerà attendere ancora. Forse, fino a martedì prossimo, giorno in cui si procede alla pubblicazione in via straordinaria.e che si chiuderà solo il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gurs delle due leggi che autorizzano la spesa dell’amministrazione regionale. Solo allora gli uffici regionali potranno riprendere a spendere secondo gli stanziamenti del nuovo bilancio. Al momento, infatti, la Regione può pagare solamente le spese obbligatorie: gli stipendi, le spese di finanziamento della sanità, le esecuzioni delle sentenze e i tributi.