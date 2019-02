Per chi fosse ancora indeciso su come trascorrere queste ultime giornate della settimana all’insegna della cultura e dello svago, ecco una serie di opportunità organizzate in tutta l’isola.Si parte da Palermo, dove sabato 23 l’associazione culturaleha organizzato una visita guidata attraverso il Parco del Genoardo (dall’arabo “Gennai al ard”, ovvero “Paradiso della Terra), voluto dal sovrano Guglielmo II di Sicilia, alla scoperta di alcuni dei più preziosi e meno noti gioielli della città: come la seicentesca villa Di Napoli, in cui è possibile ammirare la cappella intitolata a Santa Rosalia, affrescata da Vito D’Anna, uno dei massimi e più eleganti esponenti del rococò palermitano e siciliano, e la Cubula.” è l’evento perfetto per tutti gli sportivi che vogliono passare una domenica all’insegna dello slow trekking e della riscoperta di un paesaggio incontaminato. Durante l'escursione nell’entroterra siciliano, verrete catturati dagli affascinanti racconti di una terra al crocevia di antiche strade e dai reperti ancora visibili, come i resti della trecentesca Torre degli Uberti. L’appuntamento sarà ad Enna bassa.Nella giornata di domenica 24, sempre a Palermo, tutti i cinefili saranno invitati al Real Teatro Santa Cecilia per assistere al filmdi Susanna Nicchiarelli, racconto degli ultimi anni di vita dell’artista musa dei Velvet Underground di Lou Reed: la pellicola, vincitrice del Premio Orizzonti per il miglior film alla 74esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del David di Donatello per la miglior sceneggiatura originale, fa parte della rassegna “Jazz on Movie & altro” che si concluderà il 7 aprile con 'La Signora del Blues', in cui Diana Ross interpreta la leggenda del jazz e del blues Billie Holiday.Per i più golosi, il weekend si tingerà di verde: per celebrare una delle eccellenze siciliane nel mondo, il Mercato Sanlorenzo ospiteràdi Raffadali”, che tra degustazioni, dimostrazioni e showcoocking, vedrà il prodotto riproposto in vari modi, dal dolce al salato, dal panino con salsiccia e pistacchio, al macco di fave con verdure di stagione, senza ovviamente tralasciare uno dei simboli imprescindibili della cultura sicula, ossia il cannolo ripiena di ricotta al pistacchio. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione per la tutela del pistacchio di Raffadali, si protrarrà per l’intero weekend. Al birrificio Chinaschi di Trapani si svolgerà sabato 23 a Ragusa: in questo particolare evento, organizzato nella location di Villa Carlotta, sarà possibile degustare una vasta gamma di birre artigianali, accompagnate da un menù gourmet dello chef Ruta.​Per chi volesse passare un pomeriggio in famiglia, quello di sabato 23, il Teatro Zig Zag mette in scena uno spettacolo di burattini dal nome, ispirato appunto alle comiche del duo.A Catania l’arte impressionista sarà protagonista di una mostra allestita negli spazi museali di Palazzo Platamone:ha l’obiettivo di ricostruire e analizzare le ricerche, le tecniche e lo spirito creativo di una corrente pittorica caratteristica della metà dell’Ottocento. Tra le duecento tele esposte, saranno presenti anche i capolavori di Renoir, Cézanne, Van Gogh, Delacroix, Pissarro, Manet, Monet e Gauguin. La mostra sarà visitabile tutti i giorni, e vedrà il fine settimana come un momento perfetto per passare delle ore immerse nella magia dell’arte. In occasione delle attività promosse dagli assessorati comunali per ricorrenza delle Foibe, sabato e domenica si terrà nel Municipio di Messina una mostra volta a commemorare le vittime della strage del secondo dopoguerra attraverso la promozione e la valorizzazione dell’arte, della storia e della cultura degli italiani in quel tempo colpiti dalla vicenda, principalmente dell’Istria e di Fiume: “diventa così un atto d’amore verso le donne, da sempre le sue muse ispiratrici. Sarà, invece, la riscoperta dell’antico Egitto il tema dell’incontro tenuto dallo studioso, che accompagnerà il pubblico attraverso un foto-racconto del suo viaggio-studio nelle terre del Nilo. A Caltanissetta , nella cornice del Palazzo Moncada, arriva la mostracon una raccolta di più di 100 xilografie dell’artista spagnolo, appartenenti ad un collezionista nisseno che ha deciso di condividere il suo patrimonio con la propria città natìa, un viaggio surreale attraverso le cantiche di Dante, arricchite dalla sensibilità artistica e dai caratteri tipici dello stile eccentrico e bizzarro di Dalì. Si apre con un diadema ellenistico in oro la mostra di reperti archeologiciad Agrigento : allestita nel Museo archeologico regionale “Pietro Griffo”, esporrà reperti principalmente in oro, come diversi esempi di solidus, moneta medievale utilizzata nel Mediterraneo fino al XI secolo e istituita dall’imperatore Costantino; in esposizione anche oggetti della vita comune della gente dell’epoca, come un anello in oro del II-III secolo o vari monili di epoche diverse e di materiali che vanno dal bronzo alla pasta vitrea.si terrà una mostra antologica dedicata al pittore sicilianocon un repertorio di opere risalenti al periodo tra la fine degli anni cinquanta e gli inizi dei settanta, la galleria esporrà il meglio di un artista dalle fascinazioni internazionali e allo stesso tempo profondamente mediterranee. Leonardo Sciascia, che nell’81 curò la presentazione per un suo catalogo presentato alla Galleria Schettini di Milano, lo definì “il cantore dell’estate”. La mostra itinerante, che nei prossimi mesi si sposterà anche a Palermo, Milano e Parigi, avrà luogo nella Pinacoteca comunale nelle giornate di sabato e domenica.​