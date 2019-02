PALERMO - Cinque persone sono state denunciate a Palermo dalla Polizia municipale per furto d'acqua, dopo un controllo effettuato con i tecnici dell'Amap: individuati allacci abusivi alla condotta comunale in via Maurizio Quadrio e a Mondello. Nella borgata marinara, in piazza della Serenità, un'intera palazzina di 4 piani, con altrettante famiglie che otto anni fa avevano subito un distacco per morosità, usufruiva dell'acqua senza pagare. In via Maurizio Quadrio, traversa di viale Amedeo d'Aosta, una quarantenne residente in un condominio di proprietà comunale è stata denunciata per furto d'acqua. Nel 2018, su 130 controlli e indagini, sono 19 le persone denunciate per furti e allacci abusivi alla rete comunale. (ANSA).