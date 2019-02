in ossequio alle disposizioni impartite dal carcere da Franco Luppino, supportavano la candidatura alle elezioni regionali del politico locale, promettendo e somministrando generi alimentari a cittadini del luogo in cambio della promessa di voto".

Così sostengono magistrati e carabinieri che indagavano sugli affari della mafia e avrebbero scoperto anche un caso di corruzione elettorale. Nell'inchiesta che ha portato in carcere tre persone a Campobello di Mazara è indagato anche Stefano Pellegrino, uno dei più noti penalisti della provincia di Trapani e deputato regionale di Forza Italia. Gli è stato appena notificato un avviso di garanzia.Ed è nel corso di quest'ultima consultazione che il consenso elettorale sarebbe stato raccolto inviando la spesa ad alcuni elettori del paese in provincia di Trapani. Pellegrino è indagato per corruzione elettorale senza l'aggravante mafiosa.avrebbe “comprato” preferenze senza sapere che di mezzo c'erano esponenti di Cosa nostra. Un'inchiesta delicata per il ruolo di Pellegrino, avvocato (tra i suoi clienti c'è anche il senatore Antonio D'Alì), presidente della commissione “Affari Istituzionali" dell'Ars e componente di quella Antimafia.è venuto fuori nel corso delle indagini sulla scalata imprenditoriale di Calogero John Luppino nel settore delle scommesse grazie all'appoggio dei boss di Campobello di Mazara. Il 're' delle scommesse e lo zio Salvatore Giorgi, scrivono i carabinieri, "