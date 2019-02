. Il comune di Palermo ha infatti pubblicato il bando per la progettazione delle due corsie laterali, uno degli ultimi tappi di viale Regione siciliana, che saranno poi costruite grazie ai fondi previsti dal Patto per Palermo e che arrivano a 17 milioni di euro.e il contratto alla ditta Cariboni e il cantiere si arena. E dire che le corsie laterali non servirebbero solo a rendere più fluido il traffico, ma anche a iniziare i lavori di consolidamento della struttura esistente e su cui ancora oggi c’è un limite di 30 chilometri orari.un progetto esecutivo esiste già ed è quello che risale a oltre dieci anni fa e che quindi va adeguato alle nuove normative o addirittura migliorato. Si tratta infatti di revisionare la progettazione esecutiva e di farsi carico della direzione dei lavori mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Anche in questo caso, bisognerà far presto: le somme del Patto per Palermo prevedono infatti una tempistica ben precisa che, se non rispettata, farebbe tornare i soldi a Roma.