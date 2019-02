Avvenimenti previsti per oggi, venerdì, in Sicilia.1) PALERMO - Villa Malfitano, via Dante 167, ore 09:00 Convegno Advisora: "Sequestri e confische tra contrasto alla criminalità e tutela del mercato: il bilanciamento necessario".2) CATANIA - Torre "Ferdinando Latteri", via S. Sofia, ore 09:30 XVIII Conferenza nazionale sulla Farmaceutica: "Le nuove frontiere della negoziazione dei farmaci in Italia". Partecipano, tra gli altri, l'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza e il presidente della Società italiana di farmacologia Alessandro Mugelli.3) CATANIA - Via A. Di Sangiuliano 313, ore 10:00 "Free masterclass" di Debora Scalzo, organizzata dall'Agenzia giovani del Comune, in collaborazione con il Centro didattico Athena.4) ADRANO (CT) - Palazzo Bianchi, piazza Umberto, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione del Comitato pro metro CircumEtnea.5) TRAPANI - Palazzo d'Alì, ore 10:30 Conferenza stampa per la presentazione del portale www.pasquamediterranea.it.6) RAGUSA - Palazzo della Provincia, Sala Giunta, ore 11:00 L'assessore regionale all'Energia Alberto Pierobon presenzia alla firma di un protocollo d'intesa tra il Libero consorzio comunale di Ragusa e le associazioni di categoria e dei consumatori per la promozione delle attività relative al servizio di accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici.7) PALERMO - Università, viale delle Scienze, ed. 19, ore 11:30 Conferenza stampa di lancio dei progetti Safe del 2019 di Ford, presente per la prima volta ad Esperienza Insegna - Palermo Scienza con un laboratorio dal titolo Tecnologie Ford. Partecipa la responsabile ufficio stampa di Ford Italia Monica Mecacci.8) CATANIA - Ore 12:00 Sit in dei lavoratori dell'Amt Catania spa organizzato dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal in occasione di uno sciopero di quattro ore del personale dell&rsquoazienda partecipata comunale di trasporto pubblico locale.9) PATTI (ME) - Cinema comunale, salone, ore 15:00 Presentazione del "Contratto di Costa - Tirreno 1" realizzato dagli uffici del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico in Sicilia, grazie al quale sarà possibile fronteggiare il fenomeno dell'erosione su 80 chilometri di litorale messinese che ricadono in 14 Comuni.10) RAGUSA - Cna territoriale, via Psaumida 38, ore 15:30 Assemblea regionale degli autodemolitori e rottamatori della Sicilia del Sud.11) PALERMO - Chiesa di Santa Maria dello Spasimo, ore 17:00 Primo degli incontri col governo siciliano promossi da Italia dei Valori con l'obiettivo di favorire il confronto tra le forze sane della società e dell'imprenditoria. Partecipano il segretario nazionale di Idv Ignazio Messina e l'assessore regionale alla Formazione Roberto Lagalla. Modera il segretario Idv e consigliere comunale Paolo Caracausi.12) CATANIA - Municipio, ore 19:00 Seduta di consiglio comunale con all'ordine del giorno la nomina a sorteggio del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2019-2022.13) TRAPANI - Hotel Crystal, piazza Umberto I, ore 19:30 Assemblea provinciale della Lega su iniziativa dei responsabili provinciali del partito Roberto Bertini e Bartolo Giglio. Intervengono, tra gli altri, il vice presidente della commissione bicamerale sugli ecoreati Luca Briziarelli, il responsabile regionale enti locali Igor Gelarda e il candidato sindaco di Mazara del Vallo, Giorgio Randazzo.14) PALERMO - Blue Brass, Spasimo, ore 21:30 Concerto del Giuseppe Urso trio dal titolo "Shape" nell'ambito della rassegna "Brass at Spasimo".