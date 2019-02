Ho scelto di non avvalermi della facoltà di non rispondere - aggiunge - perché sono sereno per come ho svolto la campagna elettorale. Sono uno dei pochissimi deputati ad avere depositato in Corte d'appello l'elenco delle spese sostenute".

“Mai, mai. Assolutamente no, non ero al corrente della spesa”.

“Nessuno ha fatto qualcosa del genere su mia disposizione. Le persone che avrebbero ricevuto la spesa sono due miei clienti”.

"Io non gli ho fatto avere nulla. Mi avrebbero votato lo stesso. Faccio l'avvocato penalista, uno l'ho fatto assolvere da un'accusa di duplice omicidio e mi deve la vita, all'altro ho fatto revocare una misura cautelare. Glielo ripeto, non gli ho fatto avere nulla ma figuriamoci se serviva un sacchetto della spesa per avere il loro voto".

"Li ho conosciuti in campagna elettorale perché avevano un movimento politico. Mai avuto rapporti prima".

Le leggo il testo dell'sms che le ha inviato la sua segretaria: "Buongiorno Stefano, la signora... mi ha chiesto se puoi parlare di nuovo con Giorgi per un po’ di spesa per Capodanno. Mi tormenta con chiamate e messaggi… fammi sapere". Poi, è lei a parlare con la donna al telefono (è la moglie del cliente assolto per il duplice omicidio, ndr) e le dice: “Ora ci telefono a Giorgi”. Di cosa parlavate? Della spesa?



"Giorgi si interessava per delle questioni con gli assistenti sociali. Si era prodigato...".

"Aveva un'associazione...".

Alcune contestazioni mi lasciano basito". Stefano Pellegrino ha da poco finito di rispondere alle domande dei pubblici ministeri Paolo Guido e Francesca Dessì. È indagato per corruzione elettorale. Avrebbe comprato dei voti in cambio di "cibo e bevande". "