In effetti i carabinieri lo “cercavano” e oggi lo hanno fermato.

Stesse considerazioni le faceva Giorgi: “... io altri due anni me ne vado, me ne vado non perché ho imbrogli, perché l’Italia non ci appartiene”. Anche lui non ha fatto in tempo ad andare lontano. Vivere a Campobello di Mazara per loro era diventato impossibile per via della pressione delle forze dell'ordine che danno la caccia al latitante.

“Fino a quando non prendono a 'questo' siamo tutti consumati - diceva Luppino - perché ti legano tutti a questo deficiente”. E Giorgio aggiungeva: “... finché non prendono questo cane di macogna, eh, in questo territorio faranno terra bruciata”. Da un lato Luppino e Giorgi avrebbero sfruttato la loro appartenenza alla mafia per fare affari, ottenendo l'appoggio di Saro Allegra, cognato di Messina Denaro, e dall'altro speravano di sbarazzarsi presto del latitante.

, zio e nipote fermati oggi dai carabinieri, erano durissimi con Matteo Messina Denaro. Da un lato avrebbero fatto parte della mafia trapanese, di cui il padrino di Castelvetrano continua a essere il capo nonostante sembri defilato, ingrossando il loro portafogli con le agenzie di scommesse, e dall'altro speravano che il latitante venisse arrestato al più presto., sognava di abbandonare quel “territorio disgraziato” della provincia trapanese: “... è da quattro anni che dico a mia moglie che dobbiamo andare via da Campobello, dobbiamo andare via, dobbiamo andare via”. Non aveva ancora fatto i bagagli per non dare nell'occhio: “... meglio che non mi muovo perché è peggio, sembra che voglio scappare, aspettiamo su cu fannu, se mi cercano non ho niente da fare”.