Hanno fatto irruzione poco prima della mezzanotte, minacciando i clienti e i dipendenti e scappando poi, con un bottino da 1500 euro.di via Messina Marine, dove sono entrati in azione due uomini, Uno dei due si è fatto consegnare i soldi ed ha fatto perdere le sue tracce, insieme al complice, per le strade dello Sperone.Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza, dalle quali potrebbero emergere importanti dettagli per rintracciare i malviventi. Il 29 gennaio scorso i rapinatori erano riusciti a fuggire con un bottino di tremila euro. Le indagini sono in corso.