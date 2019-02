"Vi sembra normale che in Italia i magistrati - ha commentato lo stesso Feniello, intervistato dal Fatto Quotidiano - dopo che mi è stato ucciso un figlio, sprechino denaro pubblico (e le loro energie) per mandarmi a processo solo per aver portato fiori dove hanno ammazzato il nostro ragazzo? È una vergogna. Una vergogna".

E' la storia di, padre di una delle ventinove vittime, che due anni fa persero la vita sotto una valanga, in un hotel di Rigopiano (Pescara).L'uomo aveva forzato i sigilli disposti sulla struttura in cui è avvenuta la tragedia, con l'intento di. Un gesto d'amore che però gli è valso una multa di ben 4550 euro. Così, Feniello si è subito opposto al decreto di condanna ma - per contro - il gip del Tribunale di Pescara, Elio Bongrazio, ha disposto nei suoi confronti il giudizio immediato.Ma la vicenda sta già scatenando numerose polemiche.Solidarietà all'uomo anche dal vice premierche ha affermato di volersi presentare in aula al suo fianco.