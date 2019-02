Seconda giornata del summit in Vaticano sulla pedofilia, con i rappresentanti dei vescovi di tutto il mondo. Ieri l'apertura del papa, che ha invocato 'misure concrete'. La sofferenza più grande è pensare a quelle vittime che sono impaurite e che non hanno trovato il coraggio di denunciare, riflette il presidente della Cei, il card.Bassetti, con Repubblica. E nella sua relazione l'arcivescovo di Chicago, card.Cupich, evidenzia come spesso vescovi e superiori religiosi siano stati 'ciechi di fronte alla portata e ai danni degli abusi sessuali sui minori'