Manfredi Agnello, imprenditore palermitano, annuncia così, con un messaggio dolorosissimo su Facebook, la morte della nipote Tindara, la giovane titolare de "La Coppola Storta", l'attività che si trova in centro a Palermo.. Era molto nota in città per aver ridato vita al classico copricapo siciliano, che decorava e realizzava creando un nuovo stile, al punto da essere venduto in tutto il mondo e da arrivare anche al Moma di New York. Tantissimi i riconoscimenti ricevuti per le sue creazioni. Il suo negozio del centro storico, era diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della coppola, alla quale Tindara aveva dato una nuova identità, trasformandola in una icona di stile."Per volere di Guido e Cricchi e nel ringraziare tutti coloro che stanno partecipando al nostro dolore, comunico agli amici che il funerale di Tindara sarà celebrato lunedì alle 11,30 presso la Chiesa Madre di Bagheria in Corso Butera".