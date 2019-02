di chiedere un’anticipazione di liquidità per pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili grazie a una norma inserita nella Finanziaria approvata dal Parlamento nazionale. In poche parole, per rispettare i tempi di pagamento, i comuni italiani possono accedere ad anticipazioni di liquidità fornite da Cassa depositi e prestiti, banche e istituzioni finanziarie dell’Ue per saldare debiti certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture e appalti e per i debiti fuori bilancio già riconosciuti.in parole semplici, Palermo può chiedere fino a 195,2 milioni di euro che non andranno a incrementare l’indebitamento. Gli uffici hanno fatto i conti e risulta che, con l’anticipazione, si potrebbero liquidare debiti per 14,5 milioni di euro.(che il Comune dovrà restituire entro la fine dell’anno), gli uffici dovranno adottare i provvedimenti i liquidazione entro cinque giorni e i mandati di pagamento alle imprese entro i 10 successivi. Nell’elenco dei creditori ci sono Reset (1 milione), Sispi (500 mila euro) e Rap (otto milioni del 2014), ma anche giornali, pedaggi autostradali, ricambi gomme, autolavaggi e perfino l’Asp e lo Zooprofilattico. Il punto è che la delibera va approvata dal consiglio comunale in tempi strettissimi, considerato che la Cassa depositi e prestiti ha posto come termine ultimo per l’adesione il prossimo 28 febbraio e che le condizioni sono nettamente migliori rispetto a quelle che applicherebbe il tesoriere comunale.dei propri fornitori ed eliminare così i ritardi, con l'applicazione di un tasso agevolato dello 0,60 contro il 2 dell'anticipazione di tesoreria – dice Ugo Forello del M5s - A giovarne saranno, oltre alle società partecipate (Rap, Reset e Amat), anche i fornitori ed erogatori di servizi a favore della collettività. Per questo motivo, nell'interesse dei cittadini, il M5s contribuirà all'approvazione della delibera in tempi rapidi, ovvero entro fine febbraio o inizi di marzo”.