PALERMO - Avvenimenti previsti per sabato 23 febbraio in Sicilia:1) PALERMO - Aula magna Corte d'Appello, tribunale, ore 09:00 Magistrati e avvocati si confrontano su una proposta di legge per introdurre correttivi ad una "crescita abnorme del patrocinio a spese dello Stato". Partecipano, tra gli altri, il presidente del consiglio nazionale forense Andrea Mascherin ed il vice-capo dell'ufficio legislativo del ministero della Giustizia Giampaolo Parodi.2) CATANIA - Palazzo di Giustizia, Tribunale, Terza sezione penale, ore 09:00 Udienza del processo al primario dell'Unità di Emodinamica dell'ospedale Cannizzaro Alfredo Ruggero Galassi e a due cardiologi dello spesso nosocomio, Salvatore Adriano Azzarelli e Michele Giacoppo, accusati di aver impiantato nelle arterie di sette pazienti stent medicali contenenti farmaci antiproliferazione già scaduti.3) ACI CASTELLO (CT) - Grand Hotel Baia Verde, ore 09:30 Tappa di un roadshow organizzato dalla start Revive per presentare un modello di innovazione e il Progetto-Pilota Valderice, finalizzato allo sviluppo e diffusione in Sicilia di un nuovo sistema di ospitalità sostenibile per il Mediterraneo. Partecipa, tra gli altri, l'assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Sandro Pappalardo.4) AGRIGENTO - Consorzio Universitario, sala Luca Crescente, ore 10:00 Convegno promosso da Federconsumatori Sicilia e dal Forum Siciliano dei movimenti per l'Acqua e i Beni Comuni dal titolo: "Il servizio idrico integrato in provincia di Agrigento, dal fallimento della Privatizzazione alla Gestione Pubblica e Partecipata".5) PALERMO - Punto Flaccovio, via Garcia Lorca 5, ore 10:00 Incontro dal titolo "Come vivere di turismo in Sicilia?', organizzato da Federalberghi con tre esperti del settore, Danilo Beltrante, Patrizia Menchiari e Antonio Meraglia, che si rivolgono a chi intende investire nel settore extra - albeghiero, a chi possiede o vuole imparare a gestire un B&b, una casa vacanze o una qualsiasi altra struttura che non sia un hotel.6) TERMINI IMERESE (PA) - Palazzo di Città - piazza Duomo, ore 10:00 Visita istituzionale del vice presidente del Consiglio dei Ministri Luigi Di Maio per discutere della vertenza Blutec.7) PALERMO - Cinema De Seta, Cantieri culturali alla Zisa, via Paolo Gili, ore 16:00 Il fondatore del partito transnazionale Volt Europa Andrea Venzon illustra, in vista delle prossime elezioni europee, il programma del suo partito.8) PALERMO - Spazio Cultura libreria Macaione, via Marchese di Villabianca 102, ore 17:30 Presentazione del libro di Nino Di Matteo e Saverio Lodato "Il patto sporco", che raccoglie la testimonianza del magistrato.9) PALERMO - Prospero Enoteca Letteraria, via Marche 8, ore 18:00 Presentazione, nell'ambito della rassegna 'Un editore al mese', del libro "Creature fantastiche di Sicilia" di Rosario Battiato e Chiara Nott. Gli autori ne parlano con Marco Di Fiore. Letture a cura di Antonia Nicolosi.10) CATANIA - Hotel Plaza, ore 18:00 Presentazione ufficiale del Circolo Lega Catania Identitaria. Partecipa, tra gli altri, l'assessore comunale all'Ecologia Fabio Cantarella. 11) CATANIA - Centro Didattico Athena, Via Spadaccini 16, ore 18:30 L'autrice, sceneggiatrice cinematografica e paroliera discografica Debora Scalzo presenta i suoi romanzi "Io resto così" e "Fuoco Freddo".(ANSA).