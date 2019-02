. Col passar delle ore, la temperatura è scesa considerevolmente e dopo le ore 13 sono arrivati i primi fiocchi di neve. Il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì ha già attivato il presidio di Protezione civile ed ha invitato gli automobilisti a fare uso delle catene.Anche alle Eolie ha iniziato a nevicare. Sulle cime delle isole, Salina, Stromboli e Vulcano e anche a bassa quota, a Pianoconte, Quattropani e Malfa, si sono visti i primi fiocchi. La temperatura è scesa a 7 gradi. Gli eoliani oltre che con l'isolamento (da Napoli è solo giunto il traghetto della Siremar e da Lipari è partito in anticipo tra le proteste di alcuni isolani che dovevano raggiungere la terraferma) devono fare i conti con il freddo e il forte vento proveniente da nord.Una bufera si è abbattuta sull'isola di Ustica, al largo di Palermo, con raffiche fino a 100 chilometri orari che hanno divelto numerosi alberi mentre la pioggia ha provocato numerosi allagamenti. Il mare in tempesta ha anche bloccato i collegamenti marittimi. Tutte le emergenze segnalate ai vigili del fuoco sono rimaste inevase visto che al momento sull'isola non ci sono squadre di pompieri. Per gli interventi sarebbero dovute arrivare le squadre da Palermo, ma a causa del mare agitato la motovedetta dei vigili del fuoco è rimasta ancorata al porto del capoluogo. Per trasformare il distaccamento di Ustica in permanente sono state presentate due interrogazioni parlamentari, una alla Camera, da parte del Movimento 5 Stelle, una al Senato da parte del Pd. Anche le tre sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil, hanno presentato una nota unitaria per favorire questa trasformazione chiesta più volte dal sindaco Salvatore Militello.Il maltempo che ha investito la Sicilia Occidentale, con raffiche di vento da nord-nord est che in alcune zone hanno superato i 55 nodi, sta causando numerosi anche nei collegamenti marittimi e aerei. Nel pomeriggio due voli della compagnia Ryanair in arrivo a Trapani, provenienti da Pisa e Bologna, sono stati dirottati nello scalo Falcone-Borsellino di Palermo dove attualmente il traffico prosegue regolarmente.Un fulmine ha colpito e danneggiato l'orologio della chiesa Madre Sant'Anna a Balestrate. A causa del maltempo di oggi, del temporale e del forte vento i parrocchiani accorsi in chiesa si sono accorti del danno. Si stanno valutando i possibili problemi strutturali. L'amministrazione comunale nei prossimi giorni provvederà alla riparazione. "Abbiamo una situazione meteo eccezionale. Nevica in paese. Il forte vento ha creato danni - dice il sindaco Vito Rizzo - un albero è caduto danneggiando il cancello di una villetta. Per quanto riguarda il campanile i calcinacci sono caduti all'interno"