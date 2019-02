Sono le parole degli amici di, figlio del titolare del bar Renato di Mondello e nipote del proprietario di un'altra storica attività della piazza della borgata marinara. Parole piene di incredulità e dolore dopo la notizia della morte del ragazzo in un tragico incidente stradale in centro a Palermo.Quello che gli è successo ha provocato un enorme choc in tutti noi, non riesco nemmeno a guardare quelle foto che girano su Internet, non posso vedere la sua auto distrutta". Claudio viene descritto da chi lo conosceva come un ragazzo che amava la vita. Dopo il lavoro nel bar di famiglia, che da alcuni anni si era trasferito a pochi metri dalla sede storica, trascorreva il tempo libero con gli amici.Le foto di Claudio scorrono sui social. Le immagini lo ritraggono sorridente insieme alla sua bambina, alla moglie, agli amici. "Già - racconta Ferdinando - perché Claudio era una persona gioiosa, a cui piacevano la musica, le serate nei locali, ma che non metteva mai da parte le sue responsabilità. Non riusciamo a capire cosa possa essere successo stanotte, la dinamica dell'incidente è terribile".. "Ci stringiamo tutti all'immenso dolore di Renato Amorosi - scrive l'associazione "Mondello Young" - per la prematura scomparsa del figlio". "Ma come è possibile? - Aggiunge Rosario Frangipane - perché questo destino crudele?". Le domande sono tante, così come le lacrime che diventano tangibili tra le parole scritte sui social da chi conosce la famiglia Amorosi da sempre.. E ancora: "Claudio, non era il tuo momento. Abbiamo il cuore a pezzi". A manifestare il proprio dolore, anche la confraternita della chiesa Maria Santissima delle Grazie di Mondello: "Oggi è un giorno triste per la nostra comunità. È morto in un tragico incidente stradale Claudio Amorosi figlio di Renato e Valeria. La confraternita esprime il suo più vivo cordoglio".