Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco del comando provinciale, al lavoro dalle prime ore dell'alba anche nell'Isola di Ustica.. Nel dettaglio, in viale Ercole, viale Margherita di Savoia e all'interno del Parco della Favorita, in direzione della borgata marinara. Interventi per alberi abbattuti dal vento anche in viale Venere e nella zona di Partanna Mondello. Tre alberi hanno ceduto allo Zen, dove sono intervenute due squadre.Interventi per cartelloni pubblicitari pericolanti anche a Villabate e Ficarazzi, dove sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e in via Pitrè e viale Regione Siciliana. Nel tardo pomeriggio anche una palma della centralissima piazza Crispi, conosciuta come piazza Croci, è finita sull'asfalto. Verande e tettoie sono invece state messe in sicurezza nella zona di Pallavicino e in corso Calatafimi.Al Centro-Sud sono previste nevicate anche in pianura e proprio in Sicilia, sopra i 400 metri.