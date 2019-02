Nel 2010 l’intervento di impianto del peacemaker è costato la vita a una settantenne palermitana., cento mila euro a figlio più 17mila euro di interessi. La clinica risponderà di fronte ai famigliari della vittima poi potrà rivalersi nei confronti del professionista.“Sono lieta dell’esito della causa – ha dichiarato, dello studio legale Palmigiano, che ha seguito la vicenda - . È inaccettabile che un paziente muoia per un semplice intervento di routine e, finalmente, i figli hanno ottenuto giustizia”.dopo un intervento per l’impianto di un bypass al cuore svolto il 19 marzo. La paziente, con un problema di “fibrillazione”, è stata ricoverata per quello che doveva essere un intervento di routine ma che si è rivelato fatale. Secondo i giudici civili, la morte è stata causata delle lesioni ai muscoli del cuore create per via di un “erroneo utilizzo della strumentazione necessaria per fare spazio al catetere ed introdurlo attraverso i tessuti”.L’intervento sembrava essere andato bene.Da una piccola lesione, con la pressione sanguigna la ferita si sarebbe ampliata fino a generare “multiple lacerazioni cardiache” sul cuore. Così sarebbero derivati i danni al cervello, il blocco renale, l’insufficienza respiratoria e cardiaca fino ad arrivare al blocco di numerosi organi. I sanitari hanno provato con un secondo intervento a fermare l’emorragia ma ad una complicanza se n’è aggiunta un’altra e poi un'altra ancora fino alla morte della settantasettenne.Per il giudice Enzo Catanzaro che ha emanato la sentenza,Il medico pur non essendo stato condannato per omicidio colposo si è visto comunque riconoscere la colpa per gli errori nell’esecuzione dell’intervento.415 mila euro ciascuno. Lo stato di incoscienza in cui è caduta la signora e quindi il fatto che non abbia percepito l’imminente fine non ha causato un danno morale per la stessa. La pretesa degli eredi, poi, è stata diminuita dal magistrato per l’età della signora e perché questa non viveva insieme ai figli. “La risarcibilità dei danni morali - si legge nella sentenza - presuppone, oltre al rapporto di parentela, anche la perdita, in concreto, di un effettivo e valido sostegno morale".