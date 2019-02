"L' incidente che ha coinvolto diverse auto in sosta, pone un serio problema di sicurezza stradale. Se fosse avvenuto nella parallela via Isidoro La Lumia, piena com'è di dehors e avventori, sarebbe stata una strage". Sono le parole del comandante della polizia municipale, Gabriele Marchese, che commenta il terribile schianto avvenuto stanotte in via Gaetano Daita, all'altezza di via Torrearsa. Se fosse avvenuto nella parallela via Isidoro La Lumia, piena com'è di dehors e avventori, sarebbe stata una strage". Sono le parole del comandante della polizia municipale, Gabriele Marchese, che commenta il terribile schianto avvenuto stanotte in via Gaetano Daita, all'altezza di via Torrearsa.

A perdere le vita nell'incidente, Claudio Amorosi, 29 anni, figlio del titolare del bar Renato di Mondello. La sua jeep è uscita fuori strada, finendo contro le auto in sosta per poi ribaltarsi. Per lui non c'è stato nulla da fare, soltanto qualche escoriazione, invece, per i due amici a cui aveva poco prima dato un passaggio. La notizia ha gettato nello sconforto l'intera borgata marinara di Mondello, dove la famiglia di imprenditori è da tutti conosciuta. La dinamica dell'incidente, che non ha lasciato scampo al giovane che lascia moglie e una figlia di un anno e otto mesi, accende un'altra volta i riflettori sulla sicurezza delle strade palermitane.

"Da questa riflessione - sottolinea Marchese - nasce l'esigenza di una rivisitazione dei dehors, da parte del Suap che nel tempo ne ha consentito ed autorizzato la collocazione sulla sede stradale e per opera di prevenzione è forse giunto il momento di procedere alla revoca delle autorizzazioni".

"Invito il comandante a ricordare chi rilascia le autorizzazioni dehors da quasi un anno, ossia un ufficio ormai incardinato in seno alla polizia municipale. Mi sembra azzardato collegare l’incidente alla presenza dei dehors, poteva capitare anche in altri luoghi”. "Il periodo a cui fa riferimento Marino - sottolinea Marchese - è proprio quello in cui non sono state rilasciate nuove autorizzazioni".