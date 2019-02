Una persona armata "ha tentato di dirottare" un aereo di linea, in volo da Dacca a Dubai, che è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Chittagong, sempre in Bangladesh. Lo riportano vari siti internazionali, fra i quali l'emiratino Gulf News. Non è chiaro se vi siano vittime né se la minaccia delle armi sia ancora in corso.Il personale di sicurezza dell'aeroporto di Chittagong, in Bangladesh, ha evacuato la gran parte dei passeggeri, dopo l'atterraggio di emergenza, rivelano i siti internazionali. Prima di arrendersi, dicono i media, il dirottatore avrebbe sparato a qualcuno dell'equipaggio, anche se i media internazionali, citando fonti locali, non parlano per ora di morti o di feriti. Quanto ai passeggeri evacuati, nessuno è rimasto ferito. L'uomo armato, come si sospettava, è una persona con problemi mentali e preda di una grave depressione.