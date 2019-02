PALERMO - A seguito dei forti venti, neve e gelate che in queste orecausando ingenti danni all' agricoltura, già domani mattina l'Assessore regionale per l'Agricoltura, Edy Bandiera, si recherà nei territori di Pachino, Portopalo e Ispica per una prima ed immediata ricognizione dei danni subiti dal territorio e dalle aziende agricole. "Stamani sono già stati inoltre prontamente allertati - si legge in una nota dell'assessorato - gli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura, che domattina, essendo peraltro il danno ancora in corso, si recheranno sul campo per una prima stima dei danni, presupposto fondamentale per avviare qualsiasi iniziativa a tutela dell'agricoltura".(ANSA)