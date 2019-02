RAGUSA - Il forte vento sta flagellando anche la provincia di Ragusa dove, oltre a danni e difficoltà alla viabilità per la caduta di rami e alberi, si registrano anche due feriti. Nella stazione ferroviaria di Pozzallo è crollato un cornicione che ha colpito un quindicenne. Il giovane è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Maggiore di Modica per essere medicato. A Modica il forte vento ha invece infranto una finestra nell'abitazione di un anziano che è stato raggiunto alla testa da alcuni frammenti di vetri.I vigili del fuoco di Ragusa hanno ricevuto centinaia di chiamate per interventi urgenti alla viabilità dove gli alberi abbattuti e i pannelli pubblicitari hanno creato problemi alla circolazione stradale. In ginocchio l'agricoltura della fascia vocata con danni ingenti alle serre tra Vittoria, Santa Croce Camerina e Ispica dove si coltivano primaticci. Il forte vento ha divelto i tendoni e distrutto le piantagioni. (ANSA).