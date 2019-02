Vigili del fuoco in azione tutta la notte a Palermo, per gli oltre cento interventi di messa in sicurezza e rimozione di rami e tronchi dalla sede stradale.nel tardo pomeriggio di ieri le alte colonne di ferro oscillavano per le fortissime raffiche di vento e sul posto, insieme ai vigili del fuoco, è arrivata la protezione civile. "Abbiamo ricevuto molte segnalazioni, abbiamo quindi effettuato un sopralluogo in serata. Abbiamo accertato la stabilità della base - spiegano dal comando provinciale di via Scarlatti - e la sua solidità".per una baracca pericolante e a Pallavicino, dove un'auto parcheggiata è stata colpita da un grosso ramo che si è staccato da un albero.per mettere in sicurezza il cornicione e in provincia, da San Martino delle Scale a Monreale, da Villabate a Ficarazzi e Bagheria. Decine gli alberi abbattuti dal vento: in queste ore i pompieri sono al lavoro a Cinisi e a Cefalù. Ieri pomeriggio il vento ha travolto anche una palma in pieno centro: è crollata sull'asfalto in piazza Croci. Isolata Ustica, i collegamenti sono infatti sospesi. Chiusa la strada che da Polizzi che conduce a Piano Battaglia, dove sono in corso interventi per la messa in sicurezza.