Sapere di poter contare, in prospettiva, sull'apporto di Musumeci e del suo Movimento - prosegue Romano - nel progetto di rafforzamento del Centro è cosa che mi riempie di entusiasmo perché il nostro Paese deve uscire dalla perversa spirale della demagogia populista e riprendere il dialogo che è fatto di buon senso e di responsabilità".

"C’è uno spazio politico da coprire e da presidiare ed è quello del Centro: serve l’apporto di tutti coloro che non si riconoscono negli estremismi e nella propaganda sovranista e antieuropea. Rimbocchiamoci le maniche", ha concluso Romano.

"Il no al sovranismo di Nello Musumeci è una bellissima notizia che non mi sorprende perché conosco e apprezzo da sempre la sua lungimiranza e intelligenza politica". Così Saverio Romano, leader dei Popolari in Sicilia. "