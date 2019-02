"Tutti i viaggiatori rimasti bloccati nei treni che, a causa del maltempo, hanno subito pesanti ritardi, devono essere risarciti". Lo afferma il Codacons, intervenendo sul caos ferroviario che ha colpito nelle ultime ore il paese. "E' inaccettabile che nel 2019 i treni si fermino per maltempo accumulando fino a 13 ore di ritardo, e ci chiediamo quale manutenzione venga eseguita sulla rete ferroviaria, specie quella convenzionale che, a differenza dell'Alta Velocità, è risultata particolarmente colpita dai disservizi - afferma il presidente Carlo Rienzi - Trenitalia deve disporre, oltre al rimborso del biglietto, indennizzi per tutti i passeggeri coinvolti nei disagi, anche in considerazione del fatto che le condizioni meteo erano ampiamente previste e non si determina in tale circostanza la causa di forza maggiore".Se l'azienda non provvederà a riconoscere i diritti dei viaggiatori e disporre risarcimenti per gli utenti, il Codacons annuncia che scatterà una class action contro Trenitalia per conto dei cittadini rimasti bloccati nei treni.(ANSA)