al tiro scagliato nella rete delle memorie intorno a

, cannoniere e campione, che indossò la maglia rosanero e legò un popolo a sé per l'eternità.

Il suo nome è tornato pubblicamente alla ribalta da quando Dario Mirri, l'imprenditore che è sceso in campo in un momento difficile della società di Viale del Fante, lo ha da quandol'imprenditore che è sceso in campo in un momento difficile della società di Viale del Fante, lo ha celebrato quale inestimabile pegno di un amore che non si consuma.

E lui, Vito il centravanti, dall'altro capo del telefono, si schermisce di tanta dedizione. E' sempre stato un uomo schivo, pago del suo mestiere di vivere e di segnare, ma si capisce subito, prima che lo dica, che è innamorato di una città innamorata di lui.

Esperimento immediato, dalla semplice attuazione. Entrate in un bar qualunque e gridateQuasi tutti smetteranno di fare quello che stanno facendo – qualcuno resterà con la tazzina di caffè sospesa, altri come cristallizzati in un spazio di vetro, immortalati nel morso all'arancina al burro – e si volteranno all'istante. I più maturi, con qualche capello grigio, magari, cominceranno a piangere, in un inestricabile groviglio di felicità e nostalgia.pure chi ha appena ascoltato le gesta di un'epica gloriosa, non rimarrà indifferenteSo che tanti mi vogliono bene e che sono legati a me come io a loro. Ho ringraziato Dario con una telefonata, è una persona seria che dimostra di avere a cuore le sorti della squadra. Stiamo vicini a chi vuole salvare il Palermo. Io credo molto nel Palermo dei palermitani. L'idea mi piace”.che somigliano a coriandoli sospinti dal soffio del rimpianto. Una finale di Coppa Italia persa, per accanimento e dannazione, contro la Juventus dei grandi. Chimenti che brucia Zoff al primo minuto, poi esce, per infortunio. E i bianconeri che capovolgono la sorte della gara e un intero destino. “Mi fa male ancora, tanto male – dice il protagonista di quel prodigio -. Forse, se non fossi uscito perché non mi reggevo in piedi, l'avremmo portata a casa. Io gettavo la spugna solo se stavo malissimo. Fu una tremenda sfortuna. Gli anni passano e non dimentico. Ho il magone qui.... Io amo Palermo, non ho mai smesso di amarla. Ho il cuore rosanero”.combattivo. Si capisce dagli occhi buoni, dalla voce e dalla brusca gentilezza di uno che ha pudore nel mostrarsi. Una figurina Panini da non dare mai via. Un eroe solitario, da pallone narrato nelle storie di Soriano o di Valdano. Quando la vittoria non va sempre a chi la merita, ma tu non lascerai mai alla deriva gli onesti che camminano a testa alta.– continua – a disposizione dell'amore e dell'attenzione di tutti. Eravamo attaccatissimi alla maglia e alla gente e la piazza ci ricambiava. Erano davvero tempi diversi. Adesso, purtroppo, è cambiato molto. Ci sono i social, si chiacchiera troppo e c'è meno semplicità di ieri. Purtroppo, ripeto...”., di portieri alloccuti che osservano la palla all'incrocio, senza rimedio. Lo senti il profumo dell'erba? In fondo, splende la galleria che ospita le care immagini dida Napoli eda Ascoli. Ci sono pezzi di felicità da non dare via, come certe figurine.“Avevamo vinto a Genova con la Samp, tre a due. Una partita incredibile. Fummo costretti a spostarci a Roma per il maltempo e trovammoche era venuto apposta per festeggiare. Finché vivo, non dimenticherò mai la sua gioia: ci abbracciava, sorrideva, batteva le mani... Il presidente, il nostro amato e grande presidente, era tornato bambino”. E che altro chiediamo ai nostri sogni più veri?