Un incendio ha distrutto il camper in cui si rifugiava il senzatetto che vive tra il Foro Italico e Sant'Erasmo: si chiama Mohamed, la scorsa estate è finito nel mirino di un gruppo di balordi che l'hanno picchiato proprio mentre si trovava all'interno della roulotte.. Avrebbero lanciato qualcosa per appiccare l'incendio, ma gli accertamenti dei vigili del fuoco sono in corso per individuare la presenza di liquido infiammabile.L'uomo si è allontanato in tempo e non ha riportato ferite, ma è stato trovato sotto choc e soccorso dai sanitari del 118.- dice Giuseppe Li Vigni della onlus Gli Angli della Notte -. Dopo quello che è accaduto ad Aldo, sotto i portici del centralissimo piazzale Ungheria, speravamo in una nuova e più diffusa sensibilità. Ci uniamo al dolore del nostro fratello Mohamed, ora ancora di più perché ancora una volta vittima della vigliaccheria umana".